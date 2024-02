Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto nella prima mattina di oggi, venerdì 23 febbraio. Due studenti di 13 e 15 anni sono stati travolti da un mezzo pesante, probabilmente mentre andavano a scuola e l’autista del veicolo al momento risulta essere fuggito.

Sul posto oltre i sanitari, che hanno disposto il tempestivo ricovero di entrambi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale. Questi ultimi stanno lavorando per riuscire a rintracciare la persona che era alla guida del veicolo e che si è subito data alla fuga.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 7.15 di venerdì 23 febbraio. Precisamente lungo via Frantoi Canai, che si trova Bussana, piccola frazione del comune di Sanremo. I sue giovani, un ragazzo ed una ragazza, stavano camminando sul ciglio della strada, in un tratto in cui non è presente il marciapiede. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

I primi a lanciare l’allarme sono stati altri studenti, che hanno assistito a tutta la scena. I due ragazzi erano a terra ed hanno riportato dei traumi gravi. Per questo i medici dell’ambulanza intervenuti, hanno anche chiesto l’aiuto dell’elisoccorso, che è presto arrivato sul posto. Tutti e due ora si trovano ricoverati in ospedale, in gravi condizioni.

Due studenti investiti da un mezzo pesante, le indagini del caso

CREDIT: TRAVEL MEMORIES

Da ciò che hanno scritto alcuni quotidiani, il mezzo che li avrebbe travolti sarebbe di colore blu e si è subito dato alla fuga. Per questo motivo sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale, che al momento stanno lavorando per riuscire a rintracciarlo.

Sembrerebbe che in questi minuti stanno visionando i filmati di video sorveglianza del vicino mercato dei fiori e stanno anche facendo tutti i rilievi del caso. Molto probabilmente la svolta potrebbe arrivare in questi ultimi minuti.

I due ragazzi nel frattempo sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e sembrerebbe che abbiano riportato entrambi politraumi molto gravi. Non è ancora chiaro se sono o meno in pericolo di vita. Solo a breve potremmo avere ulteriori aggiornamenti su questo episodio così grave.