Follonica, Sara D'Apolito è morta a 19 anni: stava per raggiungere i suoi amici in vacanza

Sara D’Apolito è l’ennesima vittima della strada, che è morta mentre stava per raggiungere alcuni suoi amici, per passare qualche giorno di vacanza. Aveva 19 anni ed aveva appena finito di lavorare in un campo estivo. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa che ha sconvolto tutti i suoi amici. Quest’ultimi non vedendola arrivare hanno fatto molte chiamate sul suo cellulare.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 11 agosto. Precisamente sulla strada provinciale della Collacchie, a Follonica, in provincia di Grosseto.

Sara insieme alla sua amica Isabella è salita sulla sua Yaris. Avevano appena finito di lavorare nel camping Punta Ala e stavano per raggiungere il resto del gruppo che era in villeggiatura. Erano le 21:00 quando nel suo ultimo messaggio, per informare della sua partenza, ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK

Sto partendo, non impiegherò molto!

Tuttavia, proprio mentre stava percorrendo il tratto di strada di circa 20 km, ha perso il controllo della sua auto. Non è ancora chiaro il motivo, ma improvvisamente è andata a schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato molto violento. Probabilmente ha avuto colpo di sonno.

Il tragico decesso di Sara D’Apolito

I testimoni, vista la gravità dell’incidente, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. I sanitari sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti ed hanno provato tempestivamente ad avviare tutte le manovre di rianimazione.

Purtroppo però, il cuore della ragazza non ha mai ripreso a battere. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

CREDIT: FACEBOOK

I suoi amici non vedendola arrivare poco tempo dopo, hanno provato a contattarla, ma tutte le loro chiamate non hanno mai ricevuto una risposta. Solo intorno alle 23 sono venuti a conoscenza della tragedia, quando uno dei carabinieri ha deciso di rispondere ed informarli del tragico episodio.