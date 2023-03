Tragica notizia per il mondo del cinema e dello spettacolo statunitense. L’attrice Sara Lane, nota soprattutto per il suo ruolo in The Virginian, famosa serie tv andata in onda negli anni sessanta e settanta, si è spenta all’età di 73 anni. Ad annunciarlo ci ha pensato suo marito Jon Scott, che ha anche spiegato che sua moglie ha lottato negli ultimi 6 anni contro un tumore al seno.

Nonostante si fosse ritirata dalla scene ormai da decenni, milioni di spettatori non hanno l’hanno mai dimenticata. Per questo motivo, quando qualche giorno fa si è diffusa la notizia della sua scomparsa, in tantissimi hanno mostrato il loro sconforto.

Stiamo parlando di Sara Lane, attrice televisiva e cinematografica che è stata in attività negli anni sessanta e settanta.

A portarla via, all’età di 73 anni, un tumore al seno contro il quale ha lottato per sei lunghi anni non tutte le sue forse, ma al quale alla fine si è dovita arrendere.

Ad annunciare il decesso dell’attrice ci ha pensato il marito di lunga data Jon Scott, attraverso una nota rilasciata al quotidiano The Hollywood Reporter.

Chi era Sara Lane

Nata a New York City il 12 marzo 1949, Susan Russel Lane è stata la prima dei tre figli di una coppia di attori, Russell Lane e Sara Anderson.

Le prime apparizioni risalgono a quando era ancora una bambina e prese parte ad alcuni spot pubblicitari e in un film educativo per bambini.

Quando aveva 12 anni si è trasferita a Los Angeles con la sua famiglia ed ha continuato ad avere piccole parti e a partecipare a concorsi di bellezza e fotografici per adolescenti.

Proprio grazie ad una foto pubblicata da una rivista di moda dell’epoca, venne notata da William Castle, noto produttore cinematografico, che la scritturò per una parte nel suo film “I Saw What You Did“. Era il 1964.

Due anni più tardi, nel 1966, entrò a far parte di una famosa serie tv western, The Virginian, che andava in onda in tv già dal 1962. Il suo ruolo di Elizabeth Grainger la rese famosa in tutto il paese e celebre ancora oggi.

L’ultimo lavoro risale al 1977, quando decise di ritirarsi dalle scene per concentrarsi su altre attività.