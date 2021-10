Sassari, bimbo di 18 mesi ricoverato in ospedale: ha ingerito eroina ed è in overdose

Un gravissimo episodio è avvenuto nelle scorse ore a Sassari. Un bimbo di soli 18 mesi è stato ricoverato in ospedale, poiché in overdose, le sue condizioni al momento sembrano essere davvero disperate. I medici nel frattempo, hanno allertato anche la Questura, che ha avviato tutte le indagini del caso.

Una vicenda terribile, che sta tenendo con il fiato sospeso migliaia di persone. I genitori del piccolo di origini nigeriane, erano già noti alle forze dell’ordine per reati inerenti a sostanze stupefacenti.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi nell’abitazione della famiglia a Sassari.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il bambino stesse giocando. All’improvviso avrebbe trovato una bustina con dell’eroina sul tavolo e l’avrebbe ingerita. Ha iniziato a stare male pochi minuti dopo.

La madre e il padre si sono presto resi conto dell’accaduto e del malessere del piccolo. Per questo hanno allertato in fretta i sanitari, che hanno deciso di ricoverarlo all’ospedale Santissima Annunziata.

Al momento le sue condizioni sono molto gravi e i medici lo stanno sottoponendo a tutte le cure necessarie. Tuttavia, la stessa struttura ospedaliera sta cercando di tenere il massimo riserbo sulla terribile vicenda.

Le indagini degli inquirenti su cosa è accaduto al bimbo di 18 mesi che ha ingerito eroina

La stessa Questura, dopo aver allertato la Procura, ha avviato in fretta tutte le indagini. Da ciò che è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che i genitori siano già note alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, dopo la perquisizione nell’abitazione non è stata trovata alcuna traccia di droga.

È anche probabile anche gli inquirenti decidano di prendere dei provvedimenti nei confronti della madre e del padre. Queste sono ore di preoccupazione ed apprensione per le sorti del piccolo. I medici adesso stanno facendo di tutto per riuscire ad aiutarlo. In molti stanno pregando affinché riesca a superare questo triste episodio.

