Nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo di Giovanna Satta, la giovane mamma di 25 anni che ha perso la vita durante il parto. Questo esame servirà a capire se i medici hanno commesso degli errori, ma anche le condizioni della donna.

Una vicenda straziante che purtroppo ha colpito un’intera famiglia, che vive nel comune di Padru, in provincia di Sassari. Lì viveva con il marito, le sue due figlie e la terza in arrivo.

Il dottor Roberto Demontis ha eseguito l’autopsia nell’obitorio dell’ospedale ed ovviamente, erano presenti i periti incaricati dalla Procura e quelli della famiglia.

Da questo esame è emerso che la giovane donna è deceduta prima che si concludesse il parto e non per un’emorragia. Quello che si pensava inizialmente. Ora per avere ulteriori risposte, bisognerà aspettare i risultati degli esami istologici, che arriveranno tra circa un mese.

Il marito Stefano Corda nelle sue dichiarazioni ha detto che la moglie, che era al sesto mese di gravidanza, stava bene. Fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute. Infatti per lui è indescrivibile ciò che sta vivendo.

Il decesso improvviso di Giovanna Satta

I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre. Mentre era ricoverata al reparto di ostetricia e ginecologia della Clinica San Pietro a Sassari, in Sardegna.

Giovanna era alla sua terza gravidanza, ma in quest’occasione c’erano molte complicazioni. I dottori nonostante fosse al sesto mese, vista la situazione, hanno deciso di sottoporla comunque ad un cesareo d’urgenza.

Tuttavia, è proprio durante l’intervento che la donna ha perso la vita, senza poter mai conoscere la sua terza figlia. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Per il medico legale le cicatrici dei due cesarei fatti anni prima, stavano bene e non avevano nessun tipo di problema. Ora la famiglia per sapere con esattezza la causa che ha portato al suo decesso, non può far altro che attendere i risultati di questi ultimi esami.