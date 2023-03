Hanno deciso di presentare una denuncia alle forze dell’ordine, i genitori del piccolo Gabriele, il bimbo di 3 anni deceduto mentre era ricoverato in ospedale. Tramite il loro legale, i medici hanno fatto sapere che in realtà lo hanno sottoposto alle cure del caso.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo queste persone. Tutto è avvenuto all’improvviso, visto che il piccolo sarebbe potuto tornare a casa il giorno successivo.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 28 febbraio. I genitori, sotto consiglio del loro pediatra, hanno portato il bambino all’ospedale di Sassuolo, per le cure necessarie.

Aveva un’influenza, difficoltà respiratorie ed anche una febbre molto alta. I dottori sin da subito lo hanno preso in cura e lo hanno sottoposto a tutti i controlli necessari. Infatti poche ore dopo le sue condizioni sembravano essere migliorate.

Tuttavia, è nella notte tra martedì e mercoledì 1 marzo che è avvenuto l’impensabile. Le condizioni del piccolo sono peggiorate improvvisamente e a causa di un arresto cardiaco, ha perso la vita.

I medici hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. A nulla sono serviti i loro tentativi di salvargli la vita.

La madre ed il padre, sconvolti dalla perdita subita, hanno deciso di presentare una denuncia. Per questo gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo del bambino. Il legale Roberta D’Aquino, che difende la famiglia ha dichiarato:

La famiglia non punta il dito contro nessuno, chiede verità e giustizia per il figlio, che a quanto ci è dato sapere, era stato ricoverato per sintomi riconducibili ad un virus di tipo influenzale. Purtroppo è deceduto poche ore dopo per circostanze ignote.