Sono state iscritte tre pediatre sul registro degli indagati, per l’improvviso decesso del piccolo Gabriele, il bimbo di 2 anni e mezzo ricoverato in ospedale con sintomi influenzali. La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta, dopo la denuncia presentata dai suoi genitori.

Saranno solo le indagini a far luce su quanto successo al bambino. Dopo le cure dei medici, sembrava essere ormai in buone condizioni. Sarebbe dovuto uscire il giorno dopo.

I fatti sono iniziati lo scorso martedì 28 febbraio. Precisamente nella città di Sassuolo. Il bimbo aveva dei sintomi influenzali ed una febbre davvero molto alta.

Era arrivata ad una temperatura di 39.7. Per questo motivo, la pediatra di base ha consigliato alla famiglia di portarlo in ospedale per tutti i controlli necessari. Il legale dei genitori ha spiegato che i medici lo hanno sottoposto a diversi controlli.

Infatti la sera, le sue condizioni di salute sembravano essere ormai sotto controllo. Stava bene e i genitori erano stati informati che sarebbe potuto uscire la mattina successiva.

Tuttavia, nella notte tra martedì e mercoledì 1 marzo, il piccolo è stato colpito da un arresto cardio circolatorio. I medici hanno cercato di rianimarlo a lungo, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a costatare il triste e straziante decesso.

Le indagini per l’improvvisa scomparsa del piccolo Gabriele

I genitori, distrutti dalla straziante perdita subita, chiedono solo che venga fuori la verità. Per questo hanno deciso di presentare una denuncia e la stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta.

Hanno disposto l’autopsia sul corpo e come atto dovuto per le indagini, hanno iscritto tre pediatre sul registro degli indagati. Una di base e due dell’ospedale, l’ipotesi di reato è quella di “responsabilità per decesso o lesioni personali in ambito sanitario”.

Lo stesso nosocomio poche ore dopo l’accaduto, in una nota, ha spiegato che il piccolo ha perso la vita per un arresto cardiaco improvviso. Ora saranno solo l’autopsia e le ulteriori indagini a far luce sulla triste vicenda.