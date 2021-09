Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto all’ospedale San Paolo di Savona, per la morte di Marika Galizia. La ragazza purtroppo ha perso la vita dopo un peggioramento delle sue condizioni, durante il travaglio. Anche le condizioni del neonato restano critiche.

Una vicenda drammatica, che ha gettato nello sconforto migliaia di persone. Il club rosso nero appena è venuto a conoscenza della tragedia, ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul profilo Twitter.

Il dramma di questa giovane mamma è avvenuto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre. Si è recata in ospedale, poiché accusava dei dolori ed era arrivata al termine della gravidanza.

I medici si sono presto resi conto che era in corso il travaglio e di conseguenza hanno avviato tutte le procedure per il parto. Tuttavia, proprio durante quei minuti è avvenuto l’impensabile. Marika ha perso i sensi.

A quel punto i dottori hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. Purtroppo però, la situazione della giovane mamma non è mai migliorata. Dopo l’intervento hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La stessa Asl 2 vista la dinamica della vicenda, ha deciso di avviare un’indagine interna. I medici secondo una prima ipotesi, credono che la sua morte sia avvenuta per un’embolia da liquido amniotico. Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare delle risposte più concrete.

Il messaggio del Milan per Marika Galizia e le condizioni del suo piccolo

La perdita drammatica ed improvvisa di questa ragazza, ha scosso migliaia di persone. Ha fatto l’arbitro per 11 lunghi anni ed infatti era molto conosciuta. Lo stesso Club rosso nero per la tragedia, ha voluto pubblicare un messaggio sul profilo Twitter. Sui social hanno scritto:

Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo bambino.

Il neonato al momento è ancora ricoverato nell’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni non sono ancora migliorate, anche se i medici lo tengono sotto controllo 24 ore su 24.

