La notizia arriva al Trentino Alto Adige, il chirurgo del policlinico San Matteo di Pavia, ha perso la vita all’età di 59 anni. Pier Nicola Palmieri si trovava in vacanza con la sua famiglia a Corvara.

Aveva deciso di prendere un autobus per raggiungere San Leonardo, ma improvvisamente si era reso conto di aver sbagliato, perché il grande mezzo andava nella direzione opposta. Così, ha scelto di scendere e di tornare a piedi verso l’hotel. Ma non ha mai raggiunto la sua stanza e i suoi familiari, preoccupati, hanno lanciato l’allarme. I soccorritori hanno dato subito il via alle ricerche e durante la notte di quello stesso giorno, hanno trovato il suo corpo senza vita nel torrente Passirio.

Pier Nicola Palmieri è precipitato per circa 100 metri. Aveva avvisato la famiglia, stava tornando a piedi perché aveva sbagliato l’autobus, diretto nella direzione opposta da quella che voleva raggiungere. Lo stavano aspettando, ma quando si sono resi conto che erano trascorse troppe ore, i suoi cari si sono allarmati e hanno chiesto aiuto.

Le ricerche di Pier Nicola Palmieri

Più di 50 persone si sono mobilitate per cercare il noto chirurgo vascolare. Soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza e agenti dei carabinieri, sostenuti da droni e cani cinofili. Le ricerche si sono concentrate sul punto in cui un contadino ha testimoniato di averlo visto, mentre chiedeva quale fosse la giusta strada per raggiungere il suo albergo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, lungo il cammino il medico è precipitato nel torrente, una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo.

La famiglia è sconvolta, nessuno riesce a capacitarsi di come quell’errore di prendere un autobus sbagliato, gli sia costato la vita. Sono numerosi i messaggi pubblicati sui social da chi lo conosceva e che ha scelto di ricordarlo per l’ultima volta con parole strazianti.