Il Gip ha deciso di rimettere in libertà il poliziotto che ha travolto Davide Pavan. Il ragazzo ha perso la vita a soli 17 anni

Il poliziotto di 28 anni che ha travolto Davide Pavan, il 17enne morto pochi giorni fa, è stato rimesso in libertà ed è in attesa del termine delle indagini e della decisione del giudice.

Samuel Seno, questo il nome del giovane, ha travolto il ragazzo mentre era a bordo del suo scooter, causandone la morte. Il giovane poliziotto era fuori servizio e dopo l’incidente mortale, è risultato positivo all’alcol test.

Il 9 maggio era stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, il giudice ha ora deciso di metterlo in libertà in attesa delle indagini. Domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo senza vita di Davide Pavan.

A diffondere la notizia, è stato il legale del poliziotto. Samuel Seno piangeva durante il colloquio telefonico con l’avvocato, era sconvolto per quanto accaduto. Gli avrebbe ripetuto di essere un uomo rovinato. Il 28enne sarebbe salito a bordo della sua auto intorno alle 21:00 per tornare a casa e non ricorderebbe altro del tragico incidente.

Il Gip crede che al momento non ci siano i requisiti per procedere con l’arresto del giovane agente.

La morte di Davide Pavan

Quel giorno, Davide Pavan, un ragazzo di soli 17 anni, aveva trascorso diverse ore con la sua fidanzata. Poi era risalito a bordo del suo scooter per tornare a casa. È stata proprio la stessa ragazza a trovarlo senza vita dopo l’incidente. Preoccupata dal fatto che non le rispondesse più al telefono e dopo averlo localizzato con il cellulare, avrebbe chiesto ai suoi genitori di accompagnarla sul luogo.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire il drammatico impatto. Sono in attesa dei risultati dell’esame autoptico, che il medico legale eseguirà sul cadavere di Davide Pavan nella giornata di domani.

La notizia della morte di questo ragazzo di soli 17 anni ha sconvolto tutti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti.