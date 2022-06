La notizia della scarcerazione di Rosario Greco, ha suscitato la rabbia e il dolore dei genitori dei due cuginetti travolti dal Suv. Due bambini, Alessio e Simone D’Antonio, 11 e 12 anni, sono morti. Travolti da un uomo che guidava sotto effetto di droghe e sostanze stupefacenti.

Già lo scorso anno, la famiglia è stata costretta ad accettare la condanna definitiva di 9 anni di reclusione. Oggi invece, l’uomo che ha ucciso i loro figli, è stato scarcerato.

I due papà di Alessio e Simone hanno rilasciato una dichiarazione all’Agi:

È incredibile. Siamo senza parole. Ci siamo affidati alla giustizia, non possiamo pensare che a meno di tre anni dalla strage che ci tolse i nostri figli, oggi questo delinquente sia fuori dalla galera. Non ci possiamo pensare. È questa la giustizia che lo Stato italiano riconosce a noi genitori? Tre anni di carcere per aver trucidato due bambini? Chiediamo una mobilitazione civile, chiediamo ai giudici di non negarci quella giustizia in cui credevamo perché altrimenti, solo la nostra condanna sarà a vita.