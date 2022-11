Era sceso dalla sua Punto dopo un tamponamento in autostrada, ma un tir lo ha travolto: Manuel Zanier ha perso la vita sul colpo

Manuel Zanier ha perso la vita a 34 anni lungo l’autostrada A4. L’uomo ha tamponato un camion e si è allontanato dalla sua vettura, che stava prendendo fuoco. Ma proprio in quel momento, un altro tir lo ha travolto. Purtroppo per il 34enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Il triste episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, 9 novembre. Manuel Zanier viveva a Bordano, in provincia di Udine.

Stava percorrendo con la sua vettura l’autostrada A4, in direzione Trieste. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale, che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Ma secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che Manuel Zanier abbia tamponato un camion. A bordo della sua golf, c’era anche un’altra persona.

L’autista del camion non si è reso conto di nulla, è stato avvisato da un collega che procedeva dietro i due mezzi, via radio. Ha continuato a trascinare la Punto, mentre prendeva fuoco.

Manuel Zanier cercava di salvarsi

In cerca di salvezza, Manuel Zanier è sceso dal suo mezzo a quattro ruote, così come ha fatto anche il suo compagno di viaggio.

Si è ritrovato al centro della carreggiata, incontro al suo triste destino. In quel preciso istante, è arrivato un tir, che lo ha investito.

L’altro passeggero, invece, è stato trasportato con urgenza all‘ospedale Santa Maria della Misericordia (Udine).

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco. Sono già stati effettuati tutti i rilievi necessari e gli agenti ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Il traffico non è stato rallentato, gli automobilisti hanno proceduto lungo l’autostrada attraverso la corsia di sorpasso.

La notizia del decesso del 34enne si è rapidamente diffusa sul web e tra la comunità. Tante le persone che si sono strette alla famiglia, inviando supporto e cordoglio per la straziante ed improvvisa perdita subita.