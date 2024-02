Si chiamava Stefano Giromini, il 26enne che ha perso la vita schiacciato da un albero che stava tagliando. La triste vicenda si è verificata a Borgomanero ieri pomeriggio, sabato 3 febbraio 2024.

Stava tagliando un albero insieme a suo padre, in un terreno di proprietà della famiglia, quando un grosso ramo si è spezzato e l’ha travolto. Il genitore ha subito lanciato l’allarme ai soccorritori, con la speranza di riuscire a salvare il suo ragazzo.

Per Stefano Giromini era già troppo tardi

In breve tempo, operatori sanitari del 118 e uomini dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto il posto e hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del 26enne. Purtroppo, per Stefano Giromini era già troppo tardi. I paramedici sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto. Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire cosa sia precisamente accaduto.

In tanti in queste ore stanno piangendo la scomparsa di Stefano Giromini. Aveva compiuto 26 anni il mese scorso, viveva a Borgomanero con la sua famiglia e lavorava a Ghemme, per un’azienda vitivinicola. La salma del 26enne si trova all’obitorio dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, non è ancora chiaro quando verrà dato il nullaosta per permettere alla famiglia di dargli un ultimo addio.

La comunità si è stretta al dolore dei suoi parenti e sono numerosi i messaggi di addio condivisi sui social network.

Un altro ragazzo scomparso prematuramente, dopo la notizia del tragico incidente di Lecco, dove un 21enne e un 22enne hanno perso la vita. Si chiamavano Simone Combi e Nicholas Combi. Mentre percorrevano la Statale 36, hanno perso il controllo del mezzo e si sono ribaltati. Sono stati gli altri automobilisti, testimoni delle scena, a chiamare i soccorsi. Purtroppo i due sono deceduti sul colpo. Un terzo amico è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è attualmente ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.