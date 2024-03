Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella notte sull’autostrada A1, vicino all’uscita di Piacenza Sud. Purtroppo una 33enne chiamata Elisa Terzoni è deceduta sul colpo, a soli 33 anni. Il fidanzato arrivato sul posto, vista la perdita, ha avuto un malore improvviso.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire ciò che è successo e soprattutto le eventuali responsabilità. Per la giovane, all’arrivo dei medici, non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 20 marzo. Precisamente lungo l’autostrada A1, all’altezza dell’uscita di Piacenza Sud. La ragazza era originaria di questa città, ma viveva ormai da tempo nel comune di Val d’Arda.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, Elisa Terzoni era alla guida della sua Dacia Sandero. Molto probabilmente era diretta proprio alla sua abitazione, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Per cause che al momento sono al vaglio delle forze dell’ordine, la ragazza sarebbe rimasta coinvolta in un grave sinistro, insieme ad altri due camion. La sua macchina è praticamente diventata un cumulo di lamiere.

Il decesso straziante di Elisa Terzoni dopo il grave sinistro

CREDIT: LOCAL TEAM

I passanti si sono presto resi che le condizioni della ragazza erano disperate. Per questo motivo hanno subito chiesto l’intervento sia dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine. Questi ultimi per riuscire a liberarla dalle lamiere, hanno dovuto chiedere l’ausilio dei Vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per tirarla fuori, ma quando l’hanno presa in carico i medici intervenuti, per lei ormai non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso straziante della 33enne.

Da quello che scrive Il Corriere della Sera, il fidanzato della donna, arrivato sul luogo del sinistro, ha avuto un malore improvviso, quando forse ha saputo della scomparsa della ragazza. Ora saranno solo gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.