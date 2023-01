Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la comunità di Sciacca in queste ultime ore. Una ragazza di soli 14 anni, chiamata Elisabetta Fisco, figlia di un noto giornalista locale, ha perso la vita per un malore che non le ha lasciato scampo.

Sono davvero molte le persone addolorate da questa perdita così prematura ed improvvisa. La comunità ora sta cercando di mostrare vicinanza alla famiglia, vista l’improvvisa scomparsa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 7 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Sciacca, nella provincia di Agrigento.

Elisabetta fino a quel giorno sembrava stare bene. Non aveva avuto alcun tipo di problema legato alla sua salute.

Tuttavia, in quella serata ha iniziato ad accusare uno strano malore e, all’improvviso, le è salita la febbre. I genitori si sono presto resi conto che la situazione stava peggiorando minuto dopo minuto, per questo l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Però è proprio qui, che poche ore dopo il suo ricovero, ha esalato il suo ultimo respiro. I medici hanno cercato a lungo di salvarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’ultimo addio a Elisabetta Fisco, deceduta a 14 anni

Una scomparsa improvvisa e sconcertante, che ancora oggi non ha un perché. Infatti gli stessi medici stanno ora cercando di capire la causa del decesso della ragazza.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 gennaio, nella chiesa della Maria Vergine di Loreto e sono state davvero tante le persone che hanno deciso di essere presenti.

Oltre a salutare per sempre Elisabetta, hanno anche voluto mostrare vicinanza alla sua famiglia, vista la perdita subita.

Inoltre, sono davvero tanti messaggi pubblicati sui social, per ricordare la giovane, che ha perso la vita all’improvviso, senza ancora un perché.