È accaduto a Roma, si è diffuso sui social ed ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti. Uno sciame d’ api sul bauletto di un motorino a Campo de’ Fiori.

Credit: Welcome to Favelas – Instagram

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Lo sciame d’api si sposta da un luogo all’altro per costruire il nuovo alveare. Ma cosa bisogna fare se ci si ritrova dinanzi ad una situazione del genere? Le api non vanno disturbate, anche se il proprietario ha bisogno prima o poi di spostare il suo mezzo e anche se si trovano in un centro abitato, dove circolano molte persone. E allora, cosa si fa? Fortunatamente, quella stessa sera lo sciame è voltato via.

Fonte foto da Pixabay

Solitamente, lo sciame d’api non è pericoloso se lasciato in pace. Questo perché in quel momento gli insetti cercano un nuovo alveare per stabilirsi con la regina e non la stanno proteggendo. Quindi è fondamentale lasciarle in pace, mantenersi a distanza e attendere che vadano via da sole. Se questo non dovesse avvenire, è bene chiamare un apicoltore. Sarà poi l’esperto ad occuparsi della situazione.

Le api in viaggio solitamente lasciano il posto entro 24 ore e per nessun motivo vanno tolte di mezzo. Si tratta di una specie protetta, molto importante per la nostra vita. Tutto ciò che possiamo fare, è posizionare un piatto o un vassoio con acqua e zucchero, così da dare loro le energie necessarie per continuare il viaggio.

Fonte foto da Pixabay

Gli esperti hanno più volte lanciato appelli sul web, situazioni del genere non sono rare come si crede. Le api aiutano il pianeta a sopravvivere, aiutando noi a godere di una terra sana e pulita. Quante volte vi è capitato di leggere che se le api dovessero sparire, in poco tempo saremo tutti spacciati? Allora, se dovesse capitarvi una situazione del genere, mantenete la calma, allontanatevi, aspettate che riprendano il proprio viaggio o rivolgetevi ad un apicoltore.