Tragedia in Germania in un parco divertimenti, una donna di 57 anni è precipitata da una montagna russa ed è morta

Un terribile incidente è quello avvenuto lo scorso sabato 6 agosto in Germania. Una donna di 57 anni è caduta dal suo sedile delle montagne russe in un parco divertimenti e purtroppo, ha perso la vita dopo un volo di circa 8 metri. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno deciso di chiudere l’attrazione turistica al pubblico per 3 giorni. Inoltre, le montagne russe saranno sottoposte ad altri controlli per capire se siano sicure.

I fatti sono avvenuti lo scorso sabato 6 agosto. Precisamente al parco divertimenti chiamato Klotti Wildlife and Leisure Park, nella città di Klotten.

La signora si era recata in quel parco per passare del tempo con i suoi familiari all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Fino a quel momento per loro tutto stava procedendo normalmente. Da una prima ricostruzione dei fatti del pubblico ministero di Cobleza è emerso che:

La donna è scivolata via dal suo posto mentre la carrozza in cui era seduta attraversava una curva prima di cadere fuori pista da un’altezza di circa otto metri.

Il personale quando ha capito la gravità del terribile incidente, ha allertato tempestivamente i sanitari. Questi ultimi sono arrivati in pochi minuti, ma dopo averla rianimata invano per diverso tempo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sulla morte della donna di 57 anni

Gli agenti di polizia hanno deciso di chiudere il parco divertimenti al pubblico per 3 giorni. Hanno potuto riaprire solo nella giornata di mercoledì 10 agosto ed ovviamente, nessuno potrà salire sulle montagne russe prima di tutti i controlli.

Da ciò che è emerso, il tutto è avvenuto per una tragica fatalità e non risultano esserci responsabilità da parte di terze persone.

Il quotidiano locale Bild, ha anche affermato che i soccorritori hanno anche tardato nell’arrivare sul posto. Il corpo della signora è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia e per chiarire con esattezza ciò che è successo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.