Scivola montando un terro: Renzo Sciammetta muore a soli 40 anni

La triste vicenda è accaduta a Caronia, in provincia di Messina. Renzo Sciammetta ha perso la vita a soli 40 anni, mentre stava montando un tetto. L’uomo è scivolato ed è precipitato per circa 4 metri, una caduta che non gli ha lasciato scampo.

I fatti si sono verificati lo scorso 13 luglio, poco prima dell’ora di pranzo. Renzo Sciammetta, operaio di 40 anni originario di Patti, si trovava a Caronia per montare una grondaia su un tetto. Improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 4 metri. Durante il volo, urtando un ostacolo, si è ferito in modo grave ad un fianco.

Purtroppo, l’impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo. Gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto e l’hanno trasportato con immediata urgenza all’ospedale Sant’Agata di Militello. Purtroppo, ogni tentativo dei medici per salvarlo, si è rivelato vano. Alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Renzo Sciammetta.

La Procura di Patti ha aperto un fascicolo d”indagine, lo scopo ora è quello di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Quanto accaduto ha sconvolto tutti. Il 40enne era molto conosciuto, sono numerosi infatti i post apparsi sui social nelle ultime ore. Anche il Primo Cittadino ha voluto pubblicare un messaggio dopo aver appreso la triste notizia, per inviare il cordoglio alla famiglia a nome dell’intera comunità. Le parole del Sindaco Gianluca Bonsignore:

La notizia della morte di Renzo Sciammetta ha scosso ancora di più la nostra comunità, già profondamente sconvolta e addolorata. Una morte che deve far riflettere e che non avremmo mai voluto apprendere. L’intera città e l’amministrazione comunale, si stringono al dolore della famiglia.

Un altro caso di una persona che ha perso la vita sul lavoro, non è la prima volta che si verifica una cosa del genere. Sarà fondamentale capire come l’uomo sia precipitato da quel tetto.