Nella serata di venerdì 17 febbraio, il generale Luciano Garofalo è intervenuto durante la trasmissione che va in onda su Rete Quattro, Quarto Grado, sul caso di Angela Celentano. Ha spiegato che l’esito del DNA potrebbe arrivare nella giornata di lunedì o martedì.

Una svolta importante su questo caso che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. La famiglia in questi 27 anni non ha mai smesso di cercarla e l’ultima pista presa in considerazione, sembra essere quella più attendibile.

La piccola Angela è scomparsa il 10 agosto del 1996, mentre era con i genitori, le sorelle ed altre famiglie sul Monte Faito. L’ultimo ad averla vista, è stato un ragazzino di 11 anni che era con loro.

Ha raccontato che la piccola lo ha seguito nel parcheggio, ma da quel momento di lei si sono perso le tracce. Per diverse settimane, le ricerche si sono concentrate proprio in quella zona e si sono concluse con esito negativo.

In questi anni i suoi genitori non hanno mai smesso di sperare. Infatti, tramite il loro legale sono arrivati ad una ragazza del sud America, che ha la stessa età che dovrebbe avere oggi Angela.

Sono riusciti a prendere un campione del DNA proprio in questi ultimi giorni e ora si attende una svolta. Per i genitori, vista la somiglianza da una foto, quella ragazza potrebbe essere davvero la loro figlia scomparsa.

Le parole del generale Luciano Garofalo sulla pista di Angela Celentano

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, il generale Luciano Garofalo ha parlato proprio di questa svolta. Nel suo intervento, durante la trasmissione, ha detto:

L’esame è già in corso, siamo già a metà del percorso. La quantità di DNA prelevato alla ragazza in questione era sufficiente per l’esame e tra lunedì sera e martedì mattina avremmo la risposta.