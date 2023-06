Sono ancora in corso le ricerche per la piccola Kataleya Alvarez, la bimba di 5 anni di origini peruviane, scomparsa nel pomeriggio di sabato 10 giugno. Il padre che si trova in arresto, pare abbia cercato di togliersi la vita, quando ha saputo della straziante notizia.

Gli inquirenti stanno lavorando incessantemente per questa vicenda, che al momento non ha ancora delle risposte. Hanno perlustrato diverse volte quell’hotel abbandonato ed occupato da diverse persone, da cima a fondo.

Il padre che si trova nella casa circondariale di Sollicciano. Quando ha saputo di ciò che è successo alla figlioletta, ha cercato di togliersi la vita. Da ciò che riporta Fanpage.it, nella serata di domenica ha ingerito del detersivo.

Di conseguenza, le forze dell’ordine hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale Torregalli, intorno alle 19 di domenica. Qui i medici hanno cercato di fargli una lavanda gastrica.

Nella notte hanno disposto per lui la sua permanenza in nosocomio ed è proprio qui che ha cercato di nuovo di farla finita. L’uomo ha usato un cavo per provare a stringerlo al suo collo, ma per fortuna gli agenti sono riusciti a fermarlo. Ora è tornato in casa circondariale e visto ciò che è successo, è piantonato a vista.

La scomparsa di Kataleya Alvarez

La piccola che ha solamente 5 anni, risulta essere scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Precisamente nel cortile dell’hotel occupato abusivamente da diverse famiglie, che si trova nella città di Firenze.

La madre tornata da lavoro, non l’ha trovata, da qui sono partite le disperate ricerche. Da ormai molti giorni della bambina non si hanno notizie e la mamma, agli inquirenti ha svelato dettagli importanti, come chi pensa può averla presa.

La stessa Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di sequestro di persona. L’ipotesi è proprio che qualcuno possa averla presa e portata via.

Da ciò che è emerso dalle telecamere della zona, gli agenti hanno visto la piccola uscire dal cortile di quel posto per poi rientrare subito dopo, senza più uscire. Infatti ipotizzavano che potesse essere ancora lì dentro, ma dalle perquisizioni fatte in quel palazzo, della piccola non ci sono tracce.