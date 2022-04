Sembra essere avvolta ancora nel mistero la drammatica scomparsa della piccola Nicole. Il nonno alle telecamere del programma di Rai1, ‘Una vita in Diretta’, ha voluto spiegare cosa pensa sia accaduto quella notte ed anche che i rapporti con la figlia non sono più gli stessi.

I fatti sono iniziati nella serata di sabato 2 aprile, precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Limosano, in provincia di Campobasso.

La mamma solo nella giornata di ieri, giovedì 7 aprile, ha confessato agli inquirenti di esser uscita di casa per qualche minuto. Ha detto di aver lasciato i figli da soli, ma che ha chiuso a chiave la porta.

Tuttavia, una volta rientrata Michela Fracassi ha trovato la finestra aperta e sotto la mensola, c’era una sedia. Da quel momento ha allertato i familiari e visto che della bambina non c’erano tracce, hanno chiesto aiuto in fretta le forze dell’ordine.

Le ricerche sono partite tempestivamente e sono andate avanti per 14 lunghe ore. Alla fine si sono concluse con un lieto fine. La piccola Nicole è stata ritrovata sana e salva in un dirupo, a 800 metri dalla sua abitazione.

Nonostante la bella notizia ci sono dei punti in questa vicenda che non convincono affatto né gli inquirenti e nemmeno i familiari. Il nonno materno ha voluto parlare di tutti i suoi dubbi, alle telecamere del programma che va in onda su Rai1.

Le parole del nonno di Nicole, a ‘La Vita in Diretta’

L’uomo sconvolto da quanto accaduto, non crede affatto alla possibilità che la nipotina abbia fatto tutto da sola. Per lui l’unica cosa che può essere accaduta è che qualcuno l’abbia rapita, probabilmente per un avvertimento al genero o alla sua famiglia.

Inoltre, il signore ha affermato che da quando è avvenuto il dramma lui non è più andato a casa di sua figlia. Prima andava a mangiare lì quasi tutti i giorni, perché il genero era sempre a lavoro e lui andava a passare il tempo con i bambini.

Il nonno nella sera in cui la bimba è scomparsa, essendo che la casa è vicina al bosco, ha fatto di tutto per tenere i lupi ed i cinghiali lontani. Però non crede alla possibilità che Nicole abbia fatto quella strada da sola e che gli animali l’abbiano risparmiata. Per lui è caduta dalla finestra.