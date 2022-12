Una svolta improvvisa è arrivata sul caso della scomparsa di Gaia Randazzo, la 20enne di cui si sono perse le tracce mentre era su un traghetto diretto in Sicilia. Il tecnico incaricato dalla Procura ha visionato alcuni video e le note trovate sul suo telefono.

Non ci sarebbero più dubbi per gli inquirenti su quello che è successo alla giovane ragazza, che nella sera tra il 10 e l’11 novembre, è sparita nel nulla.

Il tecnico incaricato dalla procura ha trovato dei video e dei messaggi che Gaia ha girato e scritto quella notte, in cui avrebbe espresso la sua volontà di togliersi la vita. Questa è la svolta che la famiglia non avrebbe mai voluto sentire.

Questo perché papà Rocco e mamma Angela, hanno sempre respinto questa possibilità. Per loro è davvero impossibile che sia potuta accadere una cosa del genere, perché sembrava stare bene. In una nota nel cellulare, scritta il 9 novembre, da ciò che riporta Palermo Today, c’era scritto:

È colpa di tutti e di nessuno allo stesso tempo, non importa alla fine tutti perderemo la vita. Non vi importa di me quando ero viva perché dovrebbe importare quando non ci sono più? Quindi niente scenate, le persone non mi vanno a genio, quindi…