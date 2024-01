Per i coniugi Emilio e Cecilia Gambaro l’anno 2024 era iniziato nel peggiore dei modi. Purtroppo dopo aver festeggiato il Capodanno a casa di alcuni amici, hanno perso la vita, dopo che sono finiti con la loro auto nel canale, lungo il tragitto per tornare a casa.

Una notizia che ha gettato dolore e sconforto nei cuori dei loro cari, che non riuscendo a mettersi in contatto con loro, hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per trovarli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Precisamente nel comune di Galliate, in provincia di Novara.

La coppia che aveva 83 anni lei ed 87 lui. Erano usciti per festeggiare questo evento a casa di alcuni amici. Doveva essere un giorno di festa, che invece si è trasformato presto in un dramma.

Intorno a mezzanotte e mezza, sono usciti e sono risaliti a bordo della loro Opel Corsa. Dovevano rientrare a casa, ma a destinazione non sono mai arrivati. La mattina successiva la figlia ed alcuni parenti, hanno cercato di contattarli.

Tuttavia, non riuscendo a sentirli, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Da qui sono partite le ricerche del caso, ma poco dopo la triste scoperta. I due signori sono stati trovati senza vita dentro la loro auto, finita nel canale Cavour.

Cosa è successo ad Emilio e Cecilia Gambaro ed il racconto di un amico

Gli agenti che si stanno occupando del caso, hanno avviato tutte le indagini di routine. Da ciò che è emerso nella zona in quella notte c’era una nebbia fitta, che ovviamente rendeva difficile la visibilità.

Per questo l’ipotesi è che l’uomo alla guida dell’auto convinto di aver imboccato il ponticello, è finito nel canale, in un tratto in cui non c’è il guard rail. Però non si esclude nemmeno la possibilità di un malore. Un amico della coppia, intervistato da Novara Today, ha raccontato: