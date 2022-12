Si è conclusa nel peggiore dei modi la triste vicenda di un ragazzo di soli 20 anni, chiamato George Musser, scomparso la sera di Natale. Gli agenti hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita, la sera successiva ed ora hanno scelto di avviare un’inchiesta sull’accaduto.

Sono in corso tutte le indagini del caso per questa straziante vicenda. Per la sua famiglia e per tutti i suoi cari, doveva essere un momento di festa, che invece si è trasformato in qualcosa di molto triste.

I fatti sono iniziati nella serata dello scorso 25 dicembre, il giorno di Natale. Precisamente nella piccola contea di Stillwater, nello stato del Minnesota, negli Stati Uniti.

Il ragazzo aveva passato il pranzo con i suoi familiari. Per loro fino a quel momento sembrava essere una giornata come le altre e in lui non avevano notato nulla di strano. Sembrava stare bene.

Subito dopo aver mangiato tutti insieme, il giovane è uscito e ha detto ai suoi cari che sarebbe andato a trovare alcuni suoi amici. Tuttavia, la sera i suoi genitori si sono allarmati, non vedendolo rientrare a casa.

Hanno denunciato subito la sua scomparsa e le forze dell’ordine si sono messe alle ricerche del ragazzo sparito nel nulla.

Il ritrovamento del corpo di George Musser

Dal racconto dei suoi amici, George è arrivato al bar con i suoi coetanei in tarda notte. Tuttavia, è rimasto con loro per poco tempo e successivamente è andato via, dicendo che sarebbe andato in bagno, ma poi non ha più fatto ritorno da loro.

Però è solo il giorno successivo, nella sera del 26 dicembre, che gli agenti hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita nei pressi di Baytown Township.

Le forze dell’ordine hanno deciso di avviare un’inchiesta sull’accaduto. Hanno scelto di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa del decesso. Al momento le informazioni su questa triste vicenda sono ancora poche, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’episodio.