Un grave incidente frontale è quello avvenuto a Sassari nella serata di ieri, domenica 17 marzo. Purtroppo due giovani fidanzati sono deceduti sul colpo e con loro, anche un uomo di 41 anni, che era alla guida della sua macchina. Tra i feriti un’intera famiglia, con una bimba di appena 10 anni.

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Tuttavia, i medici intervenuti per i due giovani e per il padre di famiglia, non hanno potuto fare nulla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di ieri, domenica 17 marzo, intorno alle 19. Precisamente lungo la strada che porta da Tottubella all’immissione alle Quattro corsie. Gli agenti intervenuti sul posto, per permettere ai soccorritori di intervenire ed anche per fare i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per ore.

Da ciò che è emerso i due fidanzati Christian Foddai di 19 anni e la ragazza di appena 16 anni erano diretti ad Alghero ed erano all’interno della Fiat 600. Quando all’improvviso si sono scontrati frontalmente con il suv di colore bianco, marca Mercedes che stava guidando proprio l’uomo di 41 anni, chiamato Antonio Luigi Murineddu.

Frontale a Sassari, cosa è emerso dalle indagini ed il decesso delle vittime

CREDIT: TELESARDEGNA

Dopo lo scontro anche una terza macchina li ha colpiti. Quest’ultima aveva a bordo una famiglia, con una bambina di 10 anni. Infatti sono tutti ricoverati in ospedale, in codice rosso.

Gli agenti intervenuti, dopo aver ascoltato i racconti di alcuni passanti, hanno scoperto che alla base di questo incidente dovrebbe esserci una manovra azzardata del 41enne che era alla guida del Suv. Antonio Luigi era un meccanico di barche, sposato e con una figlia.

I medici intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimare a lungo, sia lui che i due ragazzi. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare i loro straziante decessi. Purtroppo tutti hanno perso la vita praticamente sul colpo, a causa del violento impatto che non ha lasciato loro scampo.