Grave sinistro tra due auto, Maria Balducci è morta a 63 anni, in quella stessa strada anche il figlio nel 2009 ha trovato la morte

Nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, una donna chiamata Maria Balducci purtroppo ha perso la vita, a causa di un grave sinistro, mentre era in macchina con il marito. Quest’ultimo invece, si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L’episodio ha sconvolto ancora di più la gente del posto, poiché in quella stessa strada anche il figlio della 63enne, è deceduto in seguito ad un sinistro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio. Precisamente lungo la strada che da Trani, porta a Corato, che si trova nella provincia di Bari.

Maria Balducci aveva 63 anni ed era in macchina con il marito. I due coniugi erano a bordo della loro Fiat Punto e molto probabilmente erano diretti alla loro abitazione.

Quando all’improvviso, un ragazzo di 24 anni alla guida della sua Volkswagen Golf, li ha tamponati. Forse a causa anche dell’asfalto bagnato dalla pioggia, l’impatto tra i due veicoli, è apparso sin da subito molto grave.

Per questo motivo i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. La macchina dei due coniugi è diventata proprio un cumulo di lamiere e sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, per riuscire a liberarli.

Il decesso di Maria Balducci dopo il sinistro

I medici hanno trasportato la donna d’urgenza all’ospedale di Andria e con lei anche il marito. Tuttavia, per Maria Balducci non hanno potuto fare nulla, pochi minuti dopo il suo arrivo in nosocomio, ha perso la vita.

Il marito si trova ancora ricoverato e le sue condizioni risultano essere molto gravi. Ora gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica ed ovviamente, anche le eventuali responsabilità.

La cosa che ha sconvolto tutti è proprio che in quella stessa strada nel 2009, anche il figlio di Maria Balducci ha perso la vita, in un grave sinistro. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.