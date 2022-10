Un gravissimo scontro tra tre auto è quello avvenuto nella mattinata di giovedì 13 ottobre, nella provincia di Brescia. Sono circa 5 le persone trasportate d’urgenza in ospedale e tra i passeggeri, c’era anche un bambino di un anno, che per fortuna è rimasto illeso.

I carabinieri intervenuti per prendere tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Inoltre, hanno dovuto lavorare per liberarla dalle auto coinvolte.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7 del mattino, di giovedì 13 ottobre. Precisamente lungo la strada Provinciale 9, che collega Brescia al piccolo comune di Quinzano.

La dinamica per ora sembra essere ancora avvolta nel mistero. L’unica cosa certa è che sono 3 i veicoli rimasti coinvolti nello scontro e la maggior parte dei passeggeri, hanno riportato gravi conseguenze.

Una delle vetture, per la forza del sinistro ha sfondato il guard rail. Mentre una station wagon, è finita sui campi che costeggiano la strada.

Sul posto oltre ai carabinieri ed i sanitari, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le due persone dalle lamiere della loro station wagon.

Scontro tra tre auto, le condizioni dei passeggeri e del bimbo

Tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Per fortuna però, da ciò che è emerso fino ad ora tutti sono in codice giallo e nessuno di loro, per ora risulta essere in pericolo di vita.

All’interno di una delle auto rimaste coinvolte, c’era anche un bambino di un anno. Quest’ultimo però, nonostante la gravità dell’accaduto, è uscito illeso e pare stare bene.

I carabinieri e tutti gli agenti intervenuti, hanno dovuto chiudere la strada al traffico in entrambi i lati, per diverse ore. Hanno preso tutti i rilievi del caso ed al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.