Dopo 70 anni scopre chi porta i fiori sulla tomba del fratello Per 70 anni ha cercato di svelare il mistero e ora finalmente ci è riuscita

Anna Kear, per 70 anni è rimasta con il dubbio, alla fine è riuscita a capire. Anna Kear, una donna di Chltenham, tutti i giorni fa visita alla tomba del fratello, Karl Smith. Ogni volta trova dei fiori freschi, ma non è lei a metterli. La domanda che si è posta per tutti questi anni è sempre stata la stessa, chi è che mette i fiori?

Ma non era mai riuscita a capire chi fosse. Il fratello aveva solo 12 anni quando morì annegato. Ad oggi sono passati 70 anni da quel tragico incidente. La donna è sempre rimasta fedele al ricordo del fratellino e, per questo motivo, non manca mai di andarlo a trovare.

Passato ormai più di mezzo secolo, la donna non era mai riuscita a scoprire chi si recasse sulla tomba del fratello, per mettere i fiori. Gli abitanti del paese insieme a Anna Kear, hanno cercato di svelare il mistero e, dopo 70 anni ci sono riusciti. Ebbene sì, dopo tutti questi anni, Anna Kear ha conosciuto la mano che allieta la tomba del piccolo e, finalmente ha incontrato la persona misteriosa.

Il nome di quest’uomo è Ronald Seymour-Westborough, un signore 84enne, ai tempi in cui Karl Smith mori, era solamente un ragazzino. L’uomo era un amico di Karl Smith e lo conobbe proprio al campo scout dove perse la vita. Era un testimone del tragico evento, lui in compagnia di altri ragazzi.

L’uomo e Karl avevano stretto una grande amicizia in quel campus e, quel tremendo giorno avevano deciso, insieme ad altri ragazzi, di andare a fare un tuffo al fiume. Ma ahimè dall’acqua uscirono tutti, tranne Karl Smith, il fratello della donna. L’uomo non ha mai dimenticato quella tragedia e di Karl Smith conserva uno splendido ricordo.

L’affetto per il giovane ragazzo hanno spinto Ronald Seymour per 70 anni, a recarsi al cimitero e omaggiare la tomba con dei fiori freschi. Anna Kear, finalmente ha conosciuto l’uomo e la storia che si cela dietro a tutto questo. La donna è rimasta piacevolmente colpita e commossa da questo racconto.