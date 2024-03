Scopre di avere un tumore e muore in sole tre settimane, Carmen lascia un figlio

Qualche chilo perso e un po’ di tosse, elementi che certo non potevano far pensare ad un epilogo così drammatico, arrivato per di più in così poco tempo. Carmen Sciuto, una donna di soli 41 anni e mamma di un ragazzino di 14, è morta sabato scorso gettando tutti nello sconforto più totale. Un tumore l’ha portata via in sole tre settimane. Le parole strazianti di sua mamma, riportate da Il Resto del Carlino.

Una tragedia improvvisa, inaspettata, che inevitabilmente ha provocato shock e dolore a Sassocorvaro Auditore, ma anche in tutta la provincia di Pesaro Urbino e nelle Marche. Purtroppo una donna di soli 44 anni, giovane mamma di un ragazzino che di anni ne ha 14 anni., è stata portata via da un male incurabile che non le ha lasciato scampo.

La drammaticità aumenta se si pensa che solo alcune settimane fa Carmen Sciuto, questo il nome della donna, stava bene e conduceva una vita regolare. A raccontare quanto accaduto, intervistata dal Resto del Carlino, è stata sua mamma Ilse Maria.

La signora ha spiegato che dopo Natale, festeggiato in famiglia come al solito, sua figlia ha iniziato a perdere qualche chilo e ad avere un po’ di tosse: “Ma chi è che in inverno non ha un po’ di tosse?”. Carmen si è fatta controllare da un dottore e i risultati dei vari test hanno dato una diagnosi devastante. Un carcinoma ai polmoni e linfoma al collo e all’addome.

Inizialmente, come ha raccontato la mamma della donna scomparsa, i medici pensavano che si trattasse di Tubercolosi, ma poi l’esito degli esami ha confermato il tumore. Malattia che l’ha portata via in sole tre settimane.

Carmen era ricoverata all’ospedale di Muraglia dove sabato ha esalato il suo ultimo respiro. I funerali, come dolorosamente annunciato dal figlio Tommaso, la mamma Ilse Maria, le sue tre sorelle e i due fratelli, si terranno nel pomeriggio di oggi alla chiesa di Sant’Agostino.