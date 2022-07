“Se avessi saputo”. Il racconto di Maria, la nonna della piccola Diana e madre di Alessia Pifferi

La nonna della piccola Diana e madre di Alessia Pifferi ha commentato quanto accaduto, fuori la porta dei quella casa di Milano, dove si è consumata la tragedia.

Nei giorni successivi alla morte della nipotina, la donna si è chiusa nel silenzio. Le sue uniche parole, ha scelto di pubblicarle su Facebook, dopo i tanti commenti di persone che hanno criticato lei e sua figlia e quelli di persone che le hanno mostrato vicinanza: “Mia figlia è un mostro”.

Poi, il suo racconto fuori quella casa. Le parole di Maria, la nonna materna della bimba di 18 mesi morta di stenti:

Vedevo la mia nipotina in videochiamata e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone. Non potevo immaginare una cosa simile. Ho scritto che mia figlia è un mostro in un momento di rabbia. Comunque non voglio più saperne di lei: per me non esiste più.

Maria ha vissuto in quella casa durante i primi mesi di vita della piccola Diana, per aiutare la figlia. Ma poi, si è trasferita a Crotone per vivere la sua vita con il compagno. Ogni volta che sentiva Alessia, questa la rassicurava dicendole che la bimba stava bene e che erano insieme. Lo aveva fatto anche quello stesso giorno, poco prima di aprire la porta di casa e trovare Diana morta.

Anche l’ex marito della Pifferi, che abita nello stesso palazzo e che la manteneva mensilmente, non riesce a capire perché abbia compiuto un gesto del genere:

“Come può aver fatto questo per andare da un uomo?”

Queste le uniche parole che l’uomo avrebbe detto ai suoi amici, incontrati per le strade della città.

Chi lo conosce lo ha definito come un uomo semplice. Nessuno ha avuto il coraggio di domandargli qualcosa sulla terribile vicenda. Si è sposato con Alessia Pifferi nel 2017, ma poi la loro storia è giunta al termine. Era la sua ex moglie e la manteneva mensilmente. Nemmeno lui si sarebbe mai immaginato che lasciasse Diana a casa da sola, per vivere la sua “vita da donna libera“.