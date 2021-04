Se ne va un grande del cinema e della televisione: un tumore lo ha portato via a soli 54 anni

Giornate nere per il mondo del cinema e dello spettacolo. Paul Ritter, produttore cinematografico, ma soprattutto bravissimo attore del grande e del piccolo schermo, è morto all’età di 54 anni. Si è spento nella sua casa di Faversham, in Inghilterra. Ad annunciare la sua morte, è arrivata una nota ufficiale direttamente dal suo agente.

Credit: Friday Night Dinner

Un gravissimo lutto che colpisce tutto il mondo del cinema e della televisione britannica e di tutto il mondo. Paul Ritter se n’è andato a 54 anni dopo aver lottato a lungo con un grave tumore al cervello. Questa la nota del suo agente per annunciare la sua morte:

È con grande tristezza e rammarico che confermiamo la scomparsa di Paul Ritter, avvenuta la scorsa notte. Era a casa sua, circondato dall’amore di sua moglie Polly e dei suoi suoi figli Frank e Noah, quando ci ha lasciato. Aveva 54 anni e soffriva di un tumore al cervello.

Era un attore dal talento eccezionale. Ha interpretato un’enorme numero e varietà di ruoli sia sul palcoscenico che sullo schermo, sempre con grande abilità e professionalità. Possedeva una grande intelligenza, oltre che gentilezza e simpatia. Ci mancherà tantissimo!

La carriera di Paul Ritter

Paul Ritter era nato a Gravesend, in Gran Bretagna, il 5 marzo del 1966.

Amava tutto della recitazione. Dal teatro alla televisione, passando per il cinema. Tutti campi in cui ha riscosso un enorme successo.

Il suo esordio nella televisione è da datare al 1992, quando recita per la prima volta nella serie tv “Metropolitan Police“. Da quel momento, per lui, è stato un crescendo di lavori e di successi che lo hanno portato a prendere parte a tantissime produzioni di alto livello anche in campo cinematografico.

Per quanto riguarda appunto il cinema, le sue interpretazioni di maggiore successo sono state quelle in “Quantum of Solace“, “Harry Potter e il principe mezzosangue” e “The Eagle“.

Credit: HBO

In Tv ha recitato in serie tv come “Vera“, “Friday Night Dinner“, “The Hollow Crown“, “The Last Kingdom” e per aver interpretato Anatoly Dyatlov in “Chernobyl“, la fortunata mini serie targata HBO che racconta in maniera impeccabile il disastro della centrale nucleare in Ucraina.

L’ultimo lavoro che ha portato a termine è stata la serie tv britannica “Belgravia” nel 2020.