Soltanto una settimana fa condivideva sui social la sua felicità per la nuova avventura appena cominciata con la sua nuova squadra, il Borussia Dortmund. Ieri, invece, Sebastien Haller, attaccante franco ivoriano di soli 28 anni, ha scoperto di doversi ritirare temporaneamente per una malattia che lo ha colpito.

Credit: sebastien.haller – Instagram

La carriera di Haller non è stata subito esplosiva come quella di tanti colleghi che già da giovanissimi hanno raggiunto il successo, ma è cominciata tra alti e bassi.

Ha esordito nel 2012 nel massimo campionato francese con la maglia dell’Auxerre e in tre stagioni riesce a siglare solo 6 gol in 50 partite. Bottino magro e prestazioni non illuminanti che gli fanno iniziare un giro di prestiti e cessioni che sembrano poterlo inghiottire e far finire nel dimenticatoio.

Dopo le sue esperienze all’Utrecht, all’Eintracht Francoforte e al West Ham United, l’anno scorso è approdato all’Ajax, in Olanda, e finalmente ha trovato l’ambiente e la situazione ideale per mostrare a tutti le sue enormi capacità sotto porta.

Con i lanceri di Amsterdam, in 50 partite, di gol ne ha fatti 32, in una sola stagione, diventando così uno dei pezzi pregiati del mercato di questa estate.

La squadra più veloce e convinta di portarlo alla propria corte, alla fine, è stata il Borussia Dortmund, che lo ha acquistato per la cifra di 31 milioni di euro.

Poteva sembrare l’inizio di una nuova pagina importante della carriera di Haller, ma ancora una volta ci si è messa di mezzo la sfortuna.

Sebastien Haller ha un tumore

Credit: Getty Images

Subito dopo l’allenamento di ieri, lunedì 18 luglio, Sebastien Haller si è accorto che qualcosa in lui non stava andando, così ha richiesto l’intervento dello staff medico del club tedesco.

Gli esami e le analisi strumentali, svolti immediatamente, hanno fatto emergere una verità molto amara. La diagnosi è di tumore ai testicoli. Malattia che ovviamente non permetterà al calciatore di proseguire la stagione e che lo costringerà a curarsi e battersi con tutte le sue energie.

Ad annunciarlo e scioccare tutto il mondo del calcio e dello sport, un comunicato ufficiale dello stesso club:

Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e spera di poterlo riabbracciare presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile.

Una situazione che ricorda molto quanto vissuto qualche anno fa da Francesco Acerbi, che si era dovuto fermare per un anno intero per la stessa malattia. Fortunatamente l’italiano è riuscito a vincere la sua battaglia e a tornare in campo più forte di prima. Questo è lo stesso destino che tutti sperano possa essere anche per Haller.