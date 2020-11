Sono passati 6 anni dalla morte del piccolo Lorys Stival, strangolato con delle fascette da elettricista e poi gettato in un canalone. La mamma, Veronica Panariello, si trova in carcere, accusata di omicidio e condannata a 30 anni di reclusione. La donna ha confessato di non aver agito da sola ed ha puntato il dito contro suo suocero, Andrea Stival.

Veronica Panariello continua a sostenere di aver avuto una relazione con l’uomo e che Lorys li aveva scoperti. Per questo, Andrea ha voluto tappargli la bocca. Gravi accuse che però non hanno mai trovato alcun fondamento. Dopo anni di sentenze e di indagini, per il Tribunale, Veronica è l’unica colpevole della morte del bambino di 8 anni.

Lorys Stival e il ricordo del padre e del fratellino

Il giorno del sesto anniversario della morte del piccolo Lorys, suo papà Davide Stival e il suo fratellino che oggi ha 8 anni, hanno scritto una lettera indirizzata al bambino:

Ciao Lorys, da quel 29 novembre i tuoi occhi e il tuo amore ci sono stati portati via, ma il tuo sorriso non si è spento e illumina le stelle che brillano di notte. Sono certo che da lassù tu ci guardi e continui a volerci bene. Sento che puoi toccare il mio cuore ed abbracciare i miei pensieri.

Oggi, che non sei più fisicamente tra noi, occupi in ogni istante la nostra mente e il nostro cuore, gli unici posti dove rimarrai per sempre. Ma un giorno dietro le nuvole del cielo troveremo i tuoi baci e i tuoi abbracci e potremo sorridere e gioire insieme. Oggi ancor di più tra una lacrima e un sorriso il nostro pensiero vola verso te! Ti vogliamo bene.

Secondo le dichiarazioni del suo avvocato, anche Veronica Panariello dal carcere, oggi piange il suo bambino. Il legale ha raccontato che la donna ha pianto tanto e che come fa ogni anno, manderà un mazzo di fiori sulla tomba di Lorys.