“Sei l’aria intorno a noi…” Grave lutto per Lino Guanciale, lo straziante addio spezza il cuore

È un lutto gravissimo quello che ha colpito circa una settimana fa la famiglia di Lino Guanciale, uno degli attori più amati e seguiti degli ultimi anni. Sua mamma, la signora Maria Pia Ciccarelli, una stimata ex maestra, si è spenta improvvisamente a 75 anni. Ieri sera, dopo qualche giorno che gli è stato necessario per elaborare dentro di sé la grave perdita, il famoso interprete abruzzese le ha dedicato sui social una toccante lettera di addio.

Credit: Sky

Nato ad Avezzano in provincia di L’Aquila nel 1979, Lino Guanciale è ad oggi uno degli attori più richiesti, seguiti e amati del panorama cinematografico e soprattutto televisivo italiano. Circa una settimana fa lui e la sua famiglia sono stati colpiti da un lutto improvviso e gravissimo, con la morte dell’amata Maria Pia Ceccarelli, mamma dell’interprete.

La signora Maria Pia era molto conosciuta in tutta la Marsica, dove per anni aveva lavorato come maestra e dirigente in diverse strutture scolastiche della zona. A portarla via, come riportano i quotidiani locali, sarebbe stato un malore improvviso.

Credit: Marsica Live

Dopo qualche giorno, necessario per cercare di elaborare questa grave perdita, l’attore è tornato sui social e lo ha fatto per fare una dedica commovente alla sua mamma che non c’è più. Ha pubblicato un video della canzone “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, la preferita della donna, accompagnandola con queste toccanti parole: