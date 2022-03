Senza alcuna ombra di dubbio, Lino Guanciale è uno degli attori più amati e stimati all’interno del mondo del cinema italiano. In occasione di un’intervista al settimanale “Oggi” l’uomo ha reso pubblico il suo desiderio di adottare un bambino di colore. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Lino Guanciale è felicemente sposato con Antonella Luzzi e dallo loro storia d’amore è nato Pietro. Di recente, il celebre attore si è reso protagonista di un’importante rivelazione in merito alla sua famiglia. Il personaggio principale della fiction “Noi” in onda sulle reti Rai ha dichiarato di voler allargare la sua famiglia adottando un bambino di colore.

Lino Guanciale e sua moglie desiderano diventare genitori per la seconda volta. A dichiararlo è stato lo stesso attore in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”. Queste sono state le sue parole:

È un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore.

Tuttavia, il desiderio di adottare un bambino di colore va oltre la volontà di diventare genitori per la seconda volta. Si tratta di una forma d’amore volta ad eliminare le differenze che ancora oggi si fanno notare ad un bambino con la pelle di un colore diverso.

Per il noto attore è inaccettabile che ancora oggi esistano forme di discriminazione in base al colore della pelle di una persona. Lui stesso non comprende il motivo per cui c’è così tanto odio e ignoranza nella società attuale:

È distruttivo dal punto di vista psicologico. Davvero non capisco quale debba essere la differenza. Non capisco perché certi politici di una certa area si ostinino. Bisogna capire che lo spirito dei tempi va nella direzione più sensata e operare perché centinaia di migliaia di ragazzi non debbano sentirsi orfani di cittadinanza.

Tuttavia, il desiderio di Guanciale potrebbe derivare dalla trama della fiction “Noi“: Rebecca è in attesa di tre gemelli ma uno di loro non ce la fa e Pietro decide di adottare un neonato abbandonato. Insomma, sembra che l’interpretazione di Guanciale nella serie tv adesso faccia parte della sua vita privata. L’uomo si è immedesimato talmente bene nel ruolo di Pietro che adesso desidera davvero di adottare un bambino.