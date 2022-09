Una notizia molto triste ha sconvolto la vita di Selvaggia Roma. La nota influencer, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha infatti annunciato sui social di aver perso la bimba che aspettava. Nel messaggio, ha chiesto che venga rispettata la sua privacy in questo momento così doloroso per lei e per il suo compagno, il calciatore Luca Teti.

Si trattava della prima gravidanza per la Roma, che aveva già mostrato al milione di followers che la segue su Instagram il suo pancino e soprattutto la sua gioia per questo traguardo che stava per raggiungere per la prima volta.

Circa una settimana fa, aveva mostrato poi la sua ansia per le condizioni della bimba. I medici le avevano trovato un’infezione e i suoi pensieri sono subito andati alla piccola.

Nella giornata di ieri, nella sezione del suo account Instagram, l’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere. Poche parole, scritte su uno sfondo nero, con le quali ha raccontato di aver subito un aborto.

È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

Chi è Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è entrata per la prima volta sotto la luce dei riflettori nell’ormai lontano 2011, quando ha vestito i panni di corteggiatrice a Uomini e Donne, instaurando un rapporto con l’allora tronista Alessio Lo Passo.

Terminata l’esperienza nel programma di Maria De Filippi l’influencer ha iniziato una relazione con Francesco Chiofalo. La loro storia è durata circa 5 anni, fino al 2017, quando entrambi hanno partecipato a Temptation Island e ne sono usciti separati.

Nei due anni successivi, dal 2017 al 2019, ha avuto una relazione con il modello Luca Muccichini. Ma anche questa volta, non è andata a finire bene.

Dal 2020 è legata sentimentalmente al calciatore Luca Teti e con lui afferma di aver finalmente trovato l’amore di una vita intera, quello destinato a durare per sempre.

Con lui stava costruendo anche una famiglia, ma un destino beffardo ha voluto che la bimba che aspettavano insieme sia scomparsa prima di venire al mondo.