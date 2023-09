Dramma a Senigallia, bambino di 10 anni si scontra con un'auto mentre è in bici: è morto in ospedale

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 20 settembre, nella zona di Senigallia. Ad avere la peggio purtroppo un bambino di soli 10 anni, è deceduto dopo che si è scontrato con un’auto con la sua bici.

I familiari, gli amici e tutta la comunità ora è sconvolta per questa perdita così grave e straziante, che ha spezzato i cuori di tutti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 17, di mercoledì 20 settembre. Precisamente all”incrocio tra via Resistenza e via Liguori, nella città di Senigallia.

Il piccolo tra poche settimane avrebbe dovuto compiere 11 anni. Aveva iniziato da poco la scuola, in un nuovo istituto per lui. Quella giornata per lui doveva essere di gioco.

Infatti, poco dopo esser rientrato in casa, forse dopo aver finito i compiti, ha deciso di uscire in strada con un suo amichetto. Erano in bici e fino a quel momento per loro doveva essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso però, forse per una mancata precedenza, si è scontrato contro un’auto che procedeva in strada. L’impatto è stato davvero molto grave ed i medici sono presto intervenuti, dopo la chiamata di aiuto da parte di alcuni passanti. L’amico che era con lui ha assistito a tutta la scena.

Il decesso del bambino di 10 anni dopo il sinistro

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma poco dopo il suo arrivo, purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Ha perso la vita per un trauma cranico e toracico.

La notizia ha lasciato la comunità addolorata e sconvolta. Il padre da ciò che è emerso quando ha saputo della scomparsa del figlioletto ha avuto un malore.

Alla guida dell’auto, c’era un uomo di 42 anni del posto che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. L’ipotesi è proprio che il sinistro è avvenuto per una mancata precedenza.