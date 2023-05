Destano preoccupazione le condizioni di Sergio Rico. Il portiere del Paris Saint Germain domenica scorsa è rimasto coinvolto in una brutta caduta da cavallo ed ha riportato dei gravi traumi, per i quali è ricoverato in ospedale. Alba Silva, moglie del campione, ha pubblicato un post che ha preoccupato i tanti tifosi che sono in apprensione per lui.

Credit: Albasilvat – Instagram

Soltanto poche ore prima Rico aveva festeggiato con i suoi compagni la vittoria della Ligue 1, il massimo campionato francese. Il Paris Saint Germain, squadra per la quale gioca il portierone classe 1993, pareggiando per 1 a 1 in casa dello Strasburgo, ha infatti raggiunto la matematica certezza della prima posizione.

Dopo la festa con i compagni Rico è tornato in patria, in Spagna, per partecipare al tradizionale pellegrinaggio del Rocìo, una festa religiosa andalusa che si svolge 50 giorni dopo la settimana santa.

I festeggiamenti prevedono che una carovana di pellegrini a piedi, su dei carri o a cavallo, percorrano il cammino del Moguer nel villaggio di Almoltena, per raggiungere il santuario della Virgen de Rocìo e renderle grazie.

Nelle fasi iniziali della festa, tuttavia, qualcosa per Sergio Rico è andato storto. Il cavallo su cui si trovava si è imbizzarrito e lo ha scaraventato a terra, per poi colpirlo più volte al capo.

Il post della moglie di Sergio Rico

Il vice di Gigio Donnarumma è stato subito soccorso da un’unità medica locale, per poi essere trasferito all’ospedale Virgen de Rocìo, dove è arrivato in condizioni critiche per via di un grave trauma cranico.

I portavoce della struttura ospedaliera hanno spiegato che il calciatore non è ancora fuori pericolo e che sarebbero state fondamentali le successive 48 ore per avere una situazione più chiara.

Quelle 48 ore sono trascorse e Sergio Rico è ancora in terapia intensiva.

Nel frattempo sua moglie Alba Silva ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’immenso sostegno che ha ricevuto in questi difficili giorni, da parte dei tifosi.

Ieri, però, la donna ha pubblicato un post che non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione di tutti. Nel suo messaggio nessuna notizia rassicurante, anzi. Ecco le sue parole: