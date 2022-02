Un drammatico incidente stradale è avvenuto la scorsa domenica 20 febbraio, in provincia di Treviso. Una giovane madre di soli 55 anni, chiamata Edlira Alicka, è morta in un drammatico incidente stradale. Ora sono in corso tutte le indagini del caso.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita straziante ed improvvisa che ha scosso migliaia di persone. In tanti ora sono distrutti e stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata la scorsa domenica 20 febbraio, intorno alle 17.45. Precisamente lungo la strada provinciale 34, a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso.

Edlira era originaria dell’Albania, ma viveva a Vidor, insieme al marito e ai figli. Quel giorno stava tornando a casa ed era a bordo della sua Mercedes Classe A.

Ad un certo punto però, un uomo di 84 anni a bordo di un’Audi A8, che era dietro di lei, l’ha praticamente travolta. A causa dell’alta velocità, l’ha mandata fuori strada e l’impatto è stato molto violento.

La donna purtroppo è morta sul colpo, a causa dei traumi che ha riportato dopo l’incidente. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla, ma hanno solo potuto constatare il suo tragico decesso.

Lo strazio del marito di Edlira Alicka per la sua morte

I suoi funerali si svolgeranno a Valora, in Albania, la sua città natale. Edlira ha lasciato i genitori, i figli ed il marito Musai Jenaj. Quest’ultimo in un’intervista con il quotidiano locale, La Tribuna di Treviso ha dichiarato:

Voglio giustizia per mia moglie, non si può uccidere così una persona, correre in quel modo come se la strada fosse una proprietà privata. Non ho ricevuto nemmeno una parola di scuse. Non perdonerò mai chi ha fatto tutto questo.

CREDIT: FACEBOOK