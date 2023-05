Shalie Lipp ha perso la vita in un tragico incidente stradale, avvenuto domenica mattina in Minnesota: aveva solo 21 anni

Lutto gravissimo nel mondo dello sport statunitense, Domenica, in un tragico incidente stradale, ha infatti perso la vita Shalie Lipp, stella nascente delle MMA e figlia del telecronista sportivo Rollie Lipp. Lo scontro è avvenuto in Minnesota.

L’incidente si è verificato intorno alle 11:30 di domenica 7 maggio, sulla strada interstatale 94 nello Stato del Minnesota.

La Lipp viaggiava come passeggera su una Chevrolet Malibu del 2015 e la vettura si è schiantata frontalmente con una Jeep Cherokee del 2017 che proveniva in senso opposto.

I testimoni hanno raccontato di una scena terrificante e dei mezzi completamente distrutti, i cui detriti hanno ricoperto il manto stradale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto far nulla per evitare il decesso della 21enne.

Gli altri passeggeri delle due auto sono riusciti ad uscire autonomamente dai rispettivi mezzi, mentre Shalie ha perso la vita sul colpo. La Polizia del Minnesota ha fatto sapere che lei era l’unica a non indossare la cintura di sicurezza.

Alla guida della Chrevolet c’era il 35enne Vital Trottier, allenatore della Academy of Combart Arts di Fargo, accademia di cui faceva parte la Lipp.

Recentemente l’atleta era stata in Thailandia per prepararsi atleticamente ad un incontro molto importante che ci sarebbe dovuto essere il prossimo 20 maggio in Michigan.

Cordoglio per Shalie Lipp

Tanti coloro che hanno mostrato il proprio cordoglio sul web. La giovane stella delle MMA era allenata da Eric Sweeney, che addolorato ha scritto:

Il mio cuore è distrutto. Eri una persona meravigliosa. Una tra le poche persone che abbia mai incontrato che era destinata a raggiungere i successi più importanti. Non ti dimenticherò mai, non riesco a immaginare che non ti vedrò questa settimana o mai più. Essere tuo amico mi ha cambiato per sempre. Grazie per tutti i momenti, le discussioni sia personali che professionali, le lacrime, le risate.

Shalie Lipp era figlia del commentatore sportivo Rollie Lipp e della professoressa dell’Università del North Dakota, Jennie Bucholz.

