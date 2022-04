Il mondo della musica d’oltreoceano ha da pochi giorni appreso la triste notizia della morte, inaspettata e improvvisa, di un grandissimo e giovane artista. Il suo nome era Shane Yellowbird e aveva solo 42 anni e ha lasciato nel dolore più profondo 4 figli. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social.

Yellowbird si trovava a Calgary lo scorso 25 aprile. Stava festeggiando una cosiddetta unione domestica con la sua compagna e poche ore dopo l’annuncio del suo fidanzamento ufficiale con la nuova compagna, è apparso quello relativo alla sua morte.

In passato aveva sofferto di convulsioni e attacchi epilettici, ma stando a quanto riportato dalla sua famiglia, la sua morte è stata assolutamente improvvisa e completamente inaspettata.

Il suo nome era molto noto tra gli amanti della musica country, genere al quale ha regalato moltissimi brani di enorme successo.

Brani, come per esempio “Pick Up Truck“, che gli hanno permesso di vincere premi prestigiosi come il Rising Star Award ai Canadian Country Music Awards nel 2007.

Shane Yellowbird era nato a Hobbema, in Alberta, il 7 luglio del 1979 e aveva studiato al Ponoka Composite High School. Fonti vicine affermano che in giovane età aveva iniziato a cantare durante i trattamenti di logopedia, per curare la sua grave balbuzie.

I messaggi di cordoglio per Shane Yellowbird

Per capire quanto fosse apprezzato e amato il musicista e cantante, basta leggere i numerosi messaggi apparsi sui social dopo che la notizia della sua morte si è diffusa.

Louis O’Reilly, amico e proprietario dell’etichetta discografica per cui aveva firmato Shane, su Facebook ha scritto:

Era autentico in tutto e per tutto, il suo lavoro era sempre eccellente e ogni volta che entrava in sala di registrazione dava tutto se stesso. Ci mancherà tantissimo! La sua arte e la sua anima saranno ricordate per sempre, così come la sua straordinaria umiltà.

L’artista blues e country e anche lei grande amica di Yellowbird, Crystal Shawanda lo ha definito come uno dei pionieri della musica country in Canada e poi ha aggiunto: