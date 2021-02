Dovrà rimanere in ospedale ancora qualche giorno: la nota reale spiega le motivazioni del ricovero del Principe Filippo

Il Principe Filippo è ricoverato ormai da diversi giorni ed è molta la preoccupazione dei sudditi. Dopo un lungo silenzio, il Buckingham Palace ha pubblicato una nota, per chiarire le motivazioni del ricovero del Duca di Edimburgo. Attualmente si trova in un’ala privata del King Edward VII di Londra.

La casa reale ha comunicato che il Principe Filippo è ricoverato per via di un’infezione e che dovrà rimanere sotto osservazione ancora qualche giorno. Le sue condizioni sono “confortevoli” e sta rispondendo bene alle cure. Questo è quanto divulgato attraverso la nota.

Le motivazioni del ricovero non sono dunque legate al Covid-19, come invece si era pensato inizialmente e nemmeno al vaccino, al quale sia il Duca che la Regina Elisabetta II si sono sottoposti.

Le preoccupazioni dei sudditi sono nate dopo la visita in ospedale del Principe Carlo e del nipote William. Ma anche quest’ultimo ha rassicurato i sudditi riguardo le condizioni di salute di suo nonno.

L’altro nipote invece si trova negli Stati Uniti, insieme a sua moglie Meghan Markle e al piccolo Archie. Harry è però pronto a partire per tornare dalla Royal Family, se le condizioni del Duca di Edimburgo dovessero peggiorare.

Da poco è giunta anche la notizia dell’attesa di un altro figlio per i Duchi di Sussex. Meghan Markle, dopo il doloroso aborto che ha lasciato un profondo segno nella sua vita, ha scoperto di essere di nuovo incinta.

La coppia ha diffuso la lieta notizia, attraverso una bellissima foto in bianco e nero, che li ha immortalati in un giardino, davanti ad un albero che rappresenta la fertilità. Dall’immagine si intravede il pancino della duchessa.

Per annunciare la gravidanza, Meghan e Harry hanno scelto il 14 febbraio, il giorno degli innamorati e lo stesso giorno in cui Lady Diana annunciò di essere in attesa del suo secondo figlio.