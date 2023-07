Si chiamava Valentino Colia, il 15enne investito da un uomo ubriaco. I testimoni: “Gridava svegliati, svegliati”

Si chiamava Valentino Colia, il ragazzo di 15 anni che ha perso la vita a Garbagnate Milanese, investito da un 32enne ubriaco alla guida di un furgone. Il ragazzo si trovava in sella alla sua bici e stava attraversando le strisce pedonali. Purtroppo, l’impatto non gli ha lasciato scampo. Nonostante il trasporto immediato in ospedale, il suo cuore si è fermato per sempre poco dopo il sinistro stradale.

Valentino Colia avrebbe compiuto 16 anni il prossimo ottobre, aveva ancora una lunga vita davanti e tanti sogni nel cassetto. Amava il basket e giocava con la squadra Puntoebasket di Lainate. La società, dopo aver appreso la notizia, ha pubblicato un triste post sui social, per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta:

Puntoebasket si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari. Vogliamo ricordarlo come il ragazzo che abbiamo imparato a conoscere in palestra, con una vita piena di speranze e sogni e che amava giocare a basket con i suoi compagni delle giovanili.

Valentino Colia e il racconto dei testimoni

Anche una coetanea, che si trovava con il 15enne, è rimasta gravemente ferita nel sinistro stradale e si trova, al momento, ricoverata in gravi condizioni. I testimoni della scena, hanno raccontato che il 32enne alla guida del furgone, dopo l’impatto, si è avvicinato a Valentino e ha iniziato a gridare: “Svegliati, svegliati, dai che ce la fai”.

Hanno sentito il forse botto, sono usciti dalle abitazioni e hanno visto la drammatica scena. Un ragazzo che teneva tra le braccia il 15enne e che gli gridava di svegliarsi: “Lo chiamava per nome e diceva che lo conosceva”.

I fatti sono avvenuti intorno alle 23 dello scorso 17 luglio. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica, sembrerebbe che i due amici in bici stessero attraversando la strada sulle strisce, quando il furgone li ha travolti. Il conducente è risultato positivo all’alcol test e sprovvisto di patente. È stato arrestato e portato al San Vittore, in attesa dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima ha disposto anche l’autopsia sul corpo senza vita di Valentino, che verrà effettuata nei prossimi giorni.