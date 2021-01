Alexandria Pierce Baddeley ha perso la vita a 29 anni, poiché aveva paura del Coronavirus e non voleva andare dal dentista

Un tragico decesso ha scosso l’Inghilterra nelle ore scorse. Alexandria Pierce Baddeley, è morta a soli 29 anni a causa di un’overdose di farmaci. Aveva un ascesso al dente e si era rifiutata di andare dal dentista, per paura di contrarre il Covid. Ha lasciato una figlia di soli 9 anni.

La mamma della donna scossa dalla grave perdita, ha voluto parlare dell’accaduto al noto quotidiano The Sun. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione nei confronti della ragazza sono risultati vani.

In base a ciò che hanno raccontato alcuni familiari, Alexandria era terrorizzata dal Coronavirus, poiché in passato aveva avuto diversi problemi di salute. Aveva paura di perdere la vita a causa di quest’infezione.

Proprio per questo motivo, quando ha iniziato a soffrire di un ascesso al dente, si è rifiutata di andare dal dentista. Rimandava sempre l’appuntamento e la madre ha raccontato che si stava curando da sola.

Usava degli antidolorifici ed anche una pasta di curcuma fatta in casa, che spalmava proprio sulla zona interessata. Con il passare delle settimane però, le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente. Infatti il giorno del suo decesso, aveva mandato la figlia con l’ex marito.

Tuttavia, poche ore prima di essere trovata morta nel suo letto, ha inviato un messaggio all’uomo, in cui ha scritto: “Tra 20 minuti non sarò più in grado di muovermi!”

Le indagini per la morte di Alexandria Pierce Baddeley

I familiari hanno trovato il suo corpo ormai senza vita nel suo letto. Hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori, ma tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Gli inquirenti in un primo momento, hanno preso anche in considerazione l’ipotesi del suicidio, poiché la giovane mamma si era lasciata con il marito pochi giorni prima del decesso. Però dalle analisi, hanno scoperto che la sua tragica morte è avvenuta a causa di una overdose di farmaci.

Alexandria era terrorizzata dal Coronavirus, poiché in passato era stata ricoverata in ospedale. Aveva sofferto di bulimia, epatite, sepsi e polmonite. Viste le sue patologie pregresse aveva paura di perdere la vita per l’infezione.