Si è spento per sempre Jock Zonfrillo, conosciuto per il suo ruolo di giudice in MasterChef. Era un presentatore televisivo ed un ex chef, è scomparso in modo improvviso a soli 46 anni.

La triste notizia si è diffusa nelle ultime ore, attraverso un messaggio inviato dalla famiglia. Jock Zonfrillo è deceduto lo scorso 30 aprile:

Con i cuori completamenti a pezzi e senza sapere come potremo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere la notizia che Jock è morto ieri. Ci sono tante parole che possono descriverlo, così tante storie che possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti dal dolore per metterle in parole.

Jock Zonfrillo aveva origini italiane, il suo papà era di Scauri, comune in provincia di Latina. Mentre la sua mamma ha origini scozzesi.

Sin da ragazzino ha iniziato ad avvicinarsi alla cucina, a soli 13 anni come lavapiatti, ma ben presto il suo talento di chef gli ha fatto strada fino a fargli raggiungere la fama.

È riuscito a diventare giudice del famoso programma MasterChef Australia, realizzando così il suo sogno più grande. Un sogno che ha portato avanti fino all’età di 46 anni.

La sua scomparsa ha sconvolto il mondo intero, si è spento mentre si trovava a Melbourne. Indiscrezioni parlano di un malore improvviso, tuttavia la famiglia non ha ancora diffuso la causa certa del decesso.

Sospese tutte le puntate in segno di rispetto per la scomparsa di Jock Zonfrillo

La casa di produzione EndemolShine, in accordo con le emittenti televisive, ha deciso di sospendere la trasmissione MasterChef in segno di rispetto per la scomparsa del giudice.

L’intero programma è in lutto e sono tanti i post di amici, colleghi e fan che in queste ultime ore si sono diffusi sui social. Strazianti parole di addio, attraverso le quali chi lo amava lo sta ricordando per la grande persona che è sempre stato e per il suo immenso talento da chef, che non verrà mai dimenticato.