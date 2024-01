Addio all’uomo più vecchio d’Italia. Tripolino Giannini si è spento per sempre a 111 anni il 31 dicembre, nella sua abitazione di Cecina, in provincia di Livorno.

Era per tutti il bersagliere più vecchio di sempre, l’uomo considerato “immortale“. La triste notizia è stata condivisa e diffusa dal figlio. Romano ha pubblicato uno straziante post sui social network:

Credevo fosse immortale… e invece! Alle 9:30 del giorno di San Silvestro, è morto mio padre Tripolino Giannini, l’uomo più vecchio d’Europa. È campato 111 anni e 133 giorni. Un record! Raggiunge sua moglie Tosca, mia madre, che lo aspetta da oltre quarant’anni. Tripoli merita un epitaffio speciale e nei prossimi giorni lo scriverò. Ora è il momento del silenzio e delle preghiere.

L’intera comunità di Cecina è addolorata. Tutti lo festeggiavano ogni anno, anche le autorità. Aveva festeggiato l’ultimo compleanno il 20 agosto, rappresentanti dell’amministrazione comunale e bersaglieri lo avevano onorato e avvolto da un affetto immenso. 111 anni, un record incredibile.

Lo stesso comune ha voluto salutarlo con un post sui social e stringersi al dolore della sua famiglia.

Il comune di Cecina, anche a nome di tutta la cittadinanza, porge sentite condoglianze al figlio Romano e alla famiglia.

Tripolino Giannini ha vissuto tutto, due guerre mondiali, il Covid e ne è uscito vittorioso. È sempre stato in salute per la maggior parte della sua vita. Per anni ha gestito un negozio di ortofrutta a Cecina, tutti lo conoscevano, tutti gli volevano bene. Oggi lo ricordano con grande affetto, era il simbolo della comunità. Quando gli chiedevano quale fosse il suo segreto, lui rispondeva che ne aveva due, che lo facevano vivere cosi a lungo. Mangiare poco e non arrabbiarsi mai.

Per sempre Tripolino vivrà nel cuore di coloro che lo conoscevano, come un uomo dai grandi valori e una fonte d’ispirazione. Dopo 40 anni dalla perdita della moglie, è volato in cielo per riabbracciarla.