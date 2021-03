La storia della youtuber Grace Victory ha fatto il giro del mondo e migliaia di persone stanno facendo il tifo per lei. Avere un bambino in questo periodo di emergenza sanitaria, fa paura e per questa donna, le cose non sono andate proprio come immaginato.

Grace Victory è molto seguita sui social network e per tutta la gravidanza, ha tenuto aggiornati i suoi numerosi follower. Poi un giorno, è arrivata la spiacevole notizia. La vigilia di Natale, i medici hanno deciso di anticipare il parto, perché la youtuber aveva contratto il Covid-19 e stava troppo male. È stata indotta in coma e ricoverata in terapia intensiva.

Adesso finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Dopo 3 mesi di coma, Grace si è svegliata. E finalmente potrà vedere e toccare il suo bambino.

Sono sveglia e il bambino adesso è a casa con suo padre.

La gioia per la notizia di Grace Victory

Migliaia i commenti gioiosi dei fan della donna, che dopo quanto accaduto hanno davvero avuto paura per la sua vita. Così come tutta la sua famiglia. Grace si è svegliata confusa, dopo 3 mesi ed ha scoperto di aver contratto il Covid-19 e di aver partorito un bimbo già grande.

Grace Victory è molto apprezzata dal mondo del web, è conosciuta per essere una scrittrice e un’attivista di body positivity. Ha un canale YouTube, seguito da oltre 200.000 abbonati.

Purtroppo il virus sta cambiando la vita di tutto il mondo. Fa paura ed è per questo che è molto importante prestare attenzione e rispettare ogni norma anti-contagio. La storia di Grace Victory, per fortuna, ha avuto il lieto fine che tutti speravano e, finalmente, la youtuber può godersi la sua nuova vita da mamma.

I fan non vedono l’ora che torni ad aggiornare tutti, con nuovi video sulla maternità e soprattutto che presenti loro il nuovo arrivato!