Sono giorni di profondo dolore quelli che sta vivendo la campionessa di tennis Aryna Sabalenka. Lo sono da quando, tre giorni fa, si è diffusa la notizia della morte improvvisa del suo compagno, l’ex stella della NHL Konstantin Koltsov. Ecco quali sono le prime parole pronunciate dalla campionessa bielorussa.

Tre giorni fa il mondo dello sport ha appreso con grande dolore e shock la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Konstantin Koltsov, ex campione di hockey, con un passato importante alle olimpiadi e nel campionato della NHL, con la maglia dei Pittsburg Penguins.

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel cortile del resort di Miami, in Florida, in cui alloggiava in questo periodo insieme alla sua ex compagna, la campionessa del tennis Aryna Sabalenka, attuale numero 2 della classifica WTA e impegnata nel torneo master1000 di Miami, dove è tra le favorite per la vittoria finale.

Nelle ore successive al decesso si è parlato delle cause che hanno portato alla tragedia e l’ipotesi più accreditata, come dichiarato dalla stessa Polizia di Miami, è quella del suicidio. Questa la nota del Dipartimento di Polizia della metropoli della Florida:

Secondo gli investigatori, lunedì 18 marzo intorno alle ore 00:39, la polizia di Bal Harbour e i Vigili del Fuoco sono stati inviati al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, in riferimento ad un maschio che è saltato da un balcone. Il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, Ufficio Omicidi, ha risposto e preso in carico le indagini sull’apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov. Non si hanno altri sospetti al riguardo.

Ma come ha reagito Aryna Sabalenka a questo tremendo dramma? Alcune ore fa la campionessa ha pubblicato una storia sul suo account Instagram. Ecco le sue parole:

La morte di Konstantin è una tragedia impensabile e, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore, rispetta la mia privacy e quella della sua famiglia durante questo momento difficile.

La tennista sta comunque continuando ad allenarsi. Ha reagito con il lavoro e il sudore sul campo per cercare di superare questo secondo lutto che l’ha colpita nel giro di pochi anni. 5 anni fa anche suo padre morì.