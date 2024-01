Era la parrucchiera dei Vip, Monica Corrà si è sentita male mentre faceva la messa in piega a una cliente: inutili i soccorsi

Tragedia a Venezia. Monica Corrà ha perso la vita, improvvisamente, mentre faceva la piega ad una cliente. Era la parrucchiera dei vip della città.

Tutti la conoscevano come la parrucchiera Monika, il suo negozio era la cosa più importante, amava il suo lavoro e ci sapeva fare. Lo scorso settembre, Monica Corrà aveva compiuto 61 anni. Stava bene, mai nessun problema di salute che avrebbe potuto prevedere il drammatico episodio.

Due giorni fa, il 16 gennaio, come al solito la parrucchiera stava lavorando nel suo salone. Mentre faceva la piega ad una cliente, si è sentita male. Subito i presenti hanno allarmato i soccorsi e gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati al negozio. Hanno tentato il possibile, ma non sono riusciti a salvare la 61enne. Il malore improvviso non le ha lasciato scampo.

Monica Corrà era molto conosciuta a Venezia, si era presa cura dei capelli di diverse celebrità, come Bianca Arrivabene, la principessa d’Orlèans, Naomi Campbell, Jean Moreau, Stefania Sandrelli, Simon Le Bon e Nick Nolte.

Chi era presente nel salone, ha raccontato che è successo tutto all’improvviso. Mentre effettuava la piega, Monica ha detto di non sentirsi bene e poi è crollata a terra. Subito sono stati allarmati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Negli ultimi anni, Monica aveva speso tutta la sua vita in quel salone, lo aveva modernizzato e reso accogliente per le sue numerose clienti. Ne aveva preso le redini dopo il ritiro del suo papà. Era stato dichiarato attività storica.

La famiglia Corrà è stata colpita da un altro dramma. Il papà Umberto ha perso il figlio Sebastiano nel 2001 e la moglie Ester nel 2020. Adesso si è ritrovato ad affrontare anche la perdita della figlia Monica. L’intera comunità si è stretta al dolore dell’uomo e sono tanti i messaggi apparsi sui social, in ricordo della grande parrucchiera di Venezia.