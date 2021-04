“Si tratta di una malattia che ti toglie tutto. Ho pensato di voler morire”. Racconta a Verissimo della malattia dei suoi figli e Silvia Toffanin non trattiene le lacrime

Mariangela Tari è una madre che si è ritrovata a dover affrontare molti ostacoli nella vita. Ha scritto un libro, per supportare tutti i genitori in una situazione simile alla sua. Ospite durante la trasmissione Verissimo, Mariangela ha raccontato la sua storia, commuovendo il pubblico italiano e anche Silvia Toffanin.

Nel suo libro “Il precipizio dell’amore”, la scrittrice parla della malattia dei suoi due figli e di come sia stata costretta a rialzarsi e farsi forza ogni volta. Parole di una madre, che pronunciate dentro lo studio televisivo, hanno fatto piangere migliaia di persone.

Essere madre di due figli malati fa la differenza. Non sono io quella malata, sono loro. E quindi quello che io devo fare, è scendere dal letto e mettermi a vivere con loro. Ho scoperto che c’è tanta vita anche laddove gli altri non la vedono.

Io sono stata piegata dal dolore. Ho pensato di voler morire, però poi ho capito che il dolore va attraversato. Poi arriva l’accettazione e poi capisci di poter far finta di poter decidere. Così decido che è la vita che voglio e che sono i bambini che voglio. Loro meritano una vita degna e hanno una madre che è qui per questo.

Mariangela Tari ha poi raccontato alla conduttrice della malattia dei suoi figli.

Mentre Mariangela combatte i primi ostacoli della malattia della sua bambina, scopre di essere di nuovo in dolce attesa. Un bellissimo maschietto.

Nasce, cresce ed è felice, fino al 2017. I medici gli diagnosticano un tumore celebrale.

A Pasqua 2017 inizia a vomitare, per sei mesi, ogni mattina vomita. Mi sono spaccata in due dal dolore. La prima cosa che ho fatto è stata andare in chiesa. Ho tirato giù la croce. L’ho vissuta come un’ingiustizia. Per me era troppo. Poi ho però cominciato un percorso incredibile che mi ha portato fin qui.